Benfica um a um no Dragão: Rafa remou contra a maré que André Almeida criou

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no clássico com o FC Porto, que os dragões venceram por 3-1.

Vlachodimos 4

Teve uma noite onde permitiu três golos, dois deles servidos entre as pernas. Boa defesa aos 30", ao desviar um livre direto de Fábio Vieira, mas mostrou-se algo desconfortável a sair da baliza.



Gilberto 4

Fica a ideia de que podia ter feito mais nos lances do 2-0 e do 3-1, o que empalidece uma noite onde correu muito e batalhou com alma até ao limite.



Morato 4

Acabou o jogo esgotado e já sem capacidade para correr, sinal de que deu tudo o que tinha no regresso ao onze. Nas bolas metidas na profundidade sentiu dificuldades, divididas com Vertonghen.



Vertonghen 5

Teve alguns cortes meritórios, como aos 85", em que impediu o que podia ser um golo de Zaidu. No 3-1, tardou a reagir na tentativa de oposição a Taremi.



André Almeida 3

Ficou a dever algo à equipa, após ver dois cartões amarelos e um vermelho, deixando o Benfica desamparado numa fase onde ainda acreditava num resultado positivo.



Weigl 5

Enquanto a equipa esteve em igualdade de unidades, foi um médio móvel e eficiente nas tarefas defensivas, mesmo faltando-lhe mais dimensão atacante. No 1-0 ficou a protestar no lance de Fábio Vieira, não ajudando na pressão.



João Mário 4

Exibição sem chama, ainda que com razoável capacidade de pôr a bola a circular na primeira parte. Não trouxe do intervalo, no entanto, algo novo que reanimasse a equipa e acabou substituído.



Rafa 7

Esteve na maioria das situações em que a defesa da casa se viu surpreendida, como é exemplo a arrancada na direita para assistir Yaremchuk no golo. Aos 32" já tentara servir o ucraniano e, aos 63", deixou Gonçalo Ramos em posição de tiro, para este desperdiçar ante Diogo Costa. Merecia que André Almeida não tivesse deixado a equipa tão curta...



Everton 5

Ficou na retina uma primeira parte positiva, onde forçou os espaços pela esquerda e onde ainda procurou o golo aos 21 minutos. Foi perdendo gás na etapa complementar até sair.



Gonçalo Ramos 5

No primeiro clássico como titular, podia ter deixado marca se, aos 63", e já depois de tirar a bola do alcance de Diogo Costa, Zaidu não tivesse cortado junto da linha de golo. No resto, viu-se bem marcado na maior parte do tempo.



Yaremchuk 6

Revelou sentido de oportunidade no lance em que fez o tento das águias, aparecendo nas costas de toda a gente para faturar. Aos 32" já forçara o guardião da casa a intervenção atenta. Foi, com alguma estranheza, o sacrificado a sair após a expulsão de André Almeida.



Lázaro 6

Deu profundidade na esquerda e, aos 75", ainda podia ter marcado de cabeça.



Taarabt 5

Assinou um bom remate aos 81" e pouco mais.



Pizzi 6

Saltou do banco e conseguiu estabelecer uma ligação positiva com o ataque, "disfarçando" a inferioridade numérica.



Seferovic 4

Acabou por ser presa fácil da defesa contrária e sem bola nos pés.



Diogo Gonçalves -

Pouco tempo para mudar alguma coisa pela ala esquerda.