Benfica um a um no clássico: Darwin tentou compensar as prendas de Helton Leite

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do FC Porto na vitória por 3-0 frente ao Benfica, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Helton Leite 3

Manteve-se a rotatividade, Helton Leite voltou à baliza e comprometeu. Lento na abordagem no 1-0, borrou mais a pintura com uma má saída que resultou no chapéu de Vitinha (2-0). Depois das "prendas", não conseguiu dar confiança a uma defesa que, diga-se, se afundou.



André Almeida 4

Sem velocidade e com posicionamentos errados, André Almeida caiu a pique enquanto central e falhou no 2-0. Melhorou quando voltou a ser lateral, com alguns cruzamentos bem medidos, mas a reação foi tardia e sem acutilância.



Otamendi 3

Jogou nos limites, meteu sempre o pé ou o corpo em todos os lances, cortou várias jogadas adversárias e até teve dois cabeceamentos perigosos, um deles a dar golo, anulado por fora de jogo. Porém, foi batido por Taremi no 1-0, falhou na orientação do bloco defensivo e ainda viu um escusadíssimo vermelho nos descontos.



Vertonghen 4

Pela experiência, o belga colocou-se bem e até evitou um golo cantado aos 36", mas nos lances dos golos portistas não estava lá e isso comprometeu a sua exibição.



Gilberto 4

Procurou desmarcações, nenhuma com perigo para a baliza contrária, mas pecou pela liberdade que deu a Luis Díaz, daí se ressentindo o rendimento defensivo. Saiu ao intervalo.



Weigl 5

Obrigado a basculações contínuas à esquerda e à direita, Weigl não foi o tampão que a defesa necessitava. Subiu de rendimento ao longo´do jogo, sobretudo depois de ter tirado a Luis Díaz um golo certo (42") e até foi o alemão quem mais conseguiu pegar nas rédeas no miolo.



João Mário 4

Nunca se conseguiu libertar das marcações, recuou muito para tentar pegar no jogo, mas faltou à equipa um João Mário mais intenso, mais presente e mais construtivo.



Taarabt 5

Surpresa no onze, Taarabt foi o médio mais adiantado, deu à equipa agressividade (às vezes excessiva) e foi dos seus pés que saíram as primeiras jogadas com esse nome do Benfica. Saiu ao intervalo porque arriscava a expulsão.



Grimaldo 5

Com Otávio a jogar mais por dentro e sem opositor direto, Grimaldo respirou melhor do que os outros elementos da defesa e, até por isso, esteve mais interventivo no ataque. Tirou alguns cruzamentos tensos e ainda testou os reflexos de Marchesín.



Rafa 4

O velocista, o desequilibrador, o assistente Rafa passou ao lado da Taça. Como segundo avançado nunca encontrou espaço para furar, perdeu inúmeros lances e, quando passou para a direita, eclipsou-se por completo.



Darwin 5

Correu na frente, procurou jogo e até esteve a quatro centímetros de ver carimbado um golo. Com a equipa tão distante e a jogar futebol direto, pedir-lhe mais seria difícil. Saiu lesionado.



Everton 4

Deu alguma criatividade à equipa, ainda fez uns dribles, mas cruzou sempre mal.



Yaremchuk 4

Dois ou três cabeceamentos em bolas "mortas".



Seferovic 4

Imitou Yaremchuk.



Pizzi 5

Pegou mais no jogo e cruzou para golo anulado a Otamendi. Pizzi estava fora de jogo.



Lázaro 4

Pouco agressivo perante Luis Díaz e sem desequilibrar na transição.