Benfica um a um | Neres mostrou que vale aposta

UM A UM >> Análise aos jogadores do Benfica na derrota, por 0-1, na visita ao Chaves na 28ª jornada da Liga Bwin.

Vlachodimos 6

Aos 52" vedou a baliza com uma grande defesa no frente a frente com Juninho, que aparecia isolado. No lance do golo, com Abass pela frente, não conseguiu repetir o feito.

Gilberto 5

O ataque passou muito pelo seu lado. Mostrou-se disponível e não comprometeu a defesa. Precisa de aperfeiçoar os cruzamentos.