UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores do Benfica na vitória, por 3-0, em casa do Marítimo na 24ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 5

Mais um jogo em que esteve muito descansado. Foi apenas chamado a jogo um par de vezes e correspondeu ao esperado.



Bah 6

Sem erros maiores, continua a ser o menos seguro do quarteto defensivo com vários passes falhados. Fez um remate, sem perigo, aos 16" e aos 49" um passe longo em busca de Neres.



António Silva 6

Seguro na defesa, com superioridade em todos os duelos que disputou. Aos 72", fez um corte importante na área



Otamendi 6

Apareceu muitas vezes no meio-campo adversário a participar diretamente no ataque. Tentou o golo de cabeça aos 21" e depois aos 39". Aos 44" cortou um remate de Xadas e é um dos responsáveis para o pouco trabalho de Vlachodimos.



Grimaldo 7

As boas combinações com Aursnes resultaram em mais duas assistências para a conta pessoal: aos 50", fez o cruzamento para João Mário, aos 57", num toque artístico de calcanhar serviu Neres.



Florentino 6

Mais um jogo consistente com vantagem em todos os duelos. Mais perdido nos últimos minutos fez um mau passe aos 73" que permitiu o remate de Mosquera.



Chiquinho 6

Discreto, mas competente. É o jogador da equipa com mais passes certos., um deles na jogada que abriu o marcador. Voltou a mostrar o porquê de ser aposta de Schmidt.



João Mário 6

Uma primeira parte para esquecer: desperdiçou duas oportunidades e um penálti. Redimiu-se com a assistência para Neres (45"+3") e depois com o golo aos 50" onde aparece bem ao segundo poste.



David Neres 7

A gripe de Rafa deu-lhe possibilidade de mostrar serviço e cumpriu. Muito ativo no ataque, falhou aos 34", mas depois inaugurou o marcador que deixou a equipa respirar. Aos 57", bisou numa jogada em combinou bem com Grimaldo e Aursnes, aparecendo depois na área para finalizar.



Gonçalo Ramos 6

Mais desaparecido do jogo. Aos 47" estava em posição para rematar e preferiu deixar para Aursnes.



João Neves 5

Entrou aos 82" pronto para marcar, mas, isolado, não foi capaz de passar pelo guarda-redes do Marítimo.



Musa 5

Obrigou Carné a uma boa defesa com um remate forte aos 90+4".



Schjeldrup 5

Na estreia, atrapalhou-se num lance na cara do guarda-redes.



Tengstedt 5

Fez um cruzamento que acabou no remate de Musa.