Benfica um a um | Neres cria, Neves manda e Rafa decide

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Benfica na vitória (1-0) diante do Braga na 31ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 5

Sem ser obrigado a fazer qualquer defesa a remates do Braga, ainda passou por sobressaltos, como aos 90"+4" em que a falta de comunicação com António Silva criou lance de perigo para Banza.



Aursnes 5

Se a atacar foi um importante apoio para a equipa, criando problemas com as subidas e cruzamentos, como aos 24" em que quase dava o golo a Rafa, sofreu com Bruma, a defender foi superado várias vezes pelo internacional luso, como aos 85", em que o extremo oferece o golo a Banza.



António Silva 7

Imperial a anular um isolado Abel Ruiz, respondeu quando o Braga colocou mais atletas na frente e ainda saiu a jogar com várias vezes. Aos 90"+4" faltou comunicação com Vlachodimos, mas limpou a bola cabeceada por Banza.



Otamendi 7

Tal como o colega, esteve em grande estilo a limpar a sua zona defensiva. O corte aos 43" a centro de Bruma é disso exemplo.



Grimaldo 7

Fez carburar a esquerda quer com passes curtos a tabelar com os colegas quer em passes mais longos. Deu bolas de qualidade aos colegas e somou centros perigosos, que o diga Gonçalo Ramos, que aos 61" acertou, com tudo para marcar, no poste.