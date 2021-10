Benfica um a um na Trofa: Almeida e Everton no limite do coração

A apreciação individual feita aos jogadores do Benfica no jogo com o Trofense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Águias venceram por 2-1, após prolongamento.

Helton Leite 5

Pouco trabalho, que cumpriu quase sem sobressaltos. A exceção foi o desentendimento com Meité aos 12", que podia ter corrido mal.



Vertonghen 7

A certa altura, parecia que só ele estava na grande área encarnada, tantos foram os cortes dominadores feitos no espaço aéreo. Aos 120" impediu, ainda, o empate.



Morato 4

Exibição marcada pela abordagem ao lance que daria no 1-1, onde podia ter sido mais incisivo de cabeça, dividindo parte da culpa com André Almeida.



Gilberto 6

Acabou em sofrimento, após uma partida de elevado desgaste físico. Aos 15" teve um grande corte de cabeça mas, no 1-1, devia ter pressionado mais Tiago André no cruzamento.



Gil Dias 5

Desempenhou papel no lance do 0-1, com o passe para Everton. Até sair, lesionado, estava a dar profundidade ao ataque encarnado.



Meité 4

Aos 12" teve um desentendimento com Helton Leite que podia ter dado golo. Andou algo perdido no miolo.



Taarabt 6

Em duas ocasiões, aos 36" e 45", tentou a sorte no remate, com Rodrigo Moura a mostrar-se à altura. Foi perdendo gás até sair.



Pizzi 6

Exibição equilibrada e, em particular na segunda parte, a conseguir chegar a terrenos mais adiantados com algum perigo.



Everton 7

Um grande golo e uma série de tentativas de voltar a faturar, nomeadamente aos 20", 33", 64" e 90"+6" numa exibição plena de pulmão e vontade.



Gonçalo Ramos 4

Teve duas possibilidades de faturar, aos 39" e aos 42", mas não foi capaz de se livrar das marcações para ser mais acutilante.



Valentino Lázaro 4

Entrou para o lugar do lesionado Gil Dias aos 31" e acabou por sair também devido a problemas físicos, aos 50". Pelo meio, pouca influência.