Benfica um a um | Musa foi a peça final para libertar a arte de Di María

UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Benfica na vitória, por 2-0, diante do FC Porto na Supertaça

Vlachodimos 6

Aos 9" começou logo a ver Bah cortar uma bola de Galeno que vinha com perigo. Depois disso, pouco trabalho teve. No lance do golo anulado aos dragões não tinha grandes hipóteses.

Bah 6

Sem o apoio de Di María a defender, teve dificuldade em cobrir todo o lado direito, deixando muitas vezes espaço nas costas. No ataque, melhorou no segundo tempo, quando se libertou mais (80").