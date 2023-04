Benfica um a um | Musa e Chiquinho desapertam o nó

UM A UM >> Análise individual aos jogadores do Benfica na vitória, por 2-0, em casa do Gil Vicente na 30ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 7

Fez várias defesas seguras e competentes. Aos 19" travou um remate forte de Boselli e, novamente, aos 54", dessa vez uma bola de Tiba.



Aursnes 6

Como lateral teve lacunas próprias de quem não conhece a posição. Melhorou quando subiu para médio e fez vários passes longos bem medidos. Ainda cruzou para o golo desbloqueador (73").



António Silva 7

Muito eficaz na defesa, somou vários cortes importantes. A construção do ataque começou muitas vezes por ele, com passes longos a descobrir colegas.



Otamendi 6

Competente na defesa, participou no ataque com presenças importantes na área (82").



Grimaldo 7

A defender, falhou aos 19", mas foi essencial no ataque. Converteu bem o penálti que "matou" o jogo, sendo dele o cruzamento para Musa nesse lance e a isolá-lo aos 89".



Florentino 5

Sem falhas maiores no meio-campo, mas sem grandes rasgos. Mau remate aos 44" e cabeceamento fraco aos 63".