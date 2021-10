UM A UM >> Análise individual aos jogadores do Benfica após o empate (1-1) em casa do Estoril na 10ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 6

Não fez uma defesa na primeira parte. Na segunda, voou para travar um livre direto e um cruzamento desviado com selo de golo.



Lucas Veríssimo 7

No primeiro lance ofensivo, subiu à área e mandou um petardo de cabeça para golo. Comandou as tropas no eixo e somou duelos ganhos.