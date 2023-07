Benfica um a um | Kokçu acelera arte de Di María na pré-época

UM A UM >> O Benfica venceu o seu segundo teste da pré-época, em casa do Basileia, num jogo em que o regressado Di Maria esteve em grande plano, ao marcar e assistir numa vitória por 3-1.

Vlachodimos

Começou a ter mais trabalho na segunda parte, mas sem grandes dificuldades.



Bah

Combinou bem com Di María e foi pelo seu lado que carburou o ataque na primeira parte.



António Silva

Sem maiores trabalhos, esteve seguro sempre que foi preciso aparecer.



Morato

Mostrou a Schmidt que é uma opção de peso ao limpar todas as aproximações do Basileia.



Jurásek

Até começou nervoso, mas apresentou-se com uma bomba para fazer o terceiro golo. Muito presente no ataque, mesmo quando a bola não lhe chegava.



Florentino

Muito importante a equilibrar o meio-campo, cabendo-lhe as ações mais defensivas.



Kokçu

Joga ao primeiro toque e quase sempre com qualidade. Pôs a equipa a correr imprimindo velocidade ao ataque. Destaca-se a qualidade dos passes.



Rafa

De novo ao meio, cumpriu nas acelerações e combinações com Di María. Foi rápido e eficaz, como na assistência para o golo de Ramos.



João Mário

Numa frente de ataque que primou pelas trocas de bola e rapidez, foi o elemento menos em destaque.



Di María

Mostrou que veio para acrescentar, tendo sido o jogador mais influente dos encarnados. Abriu o marcador (24"), assistiu para o terceiro e esteve muito envolvido em todas as jogadas de ataque a mostrar a sua qualidade.



Gonçalo Ramos

Marcou com o seu movimento habitual. De resto, esteve bem nas movimentações na área.



João Victor

Não é a opção para titular, mas cumpre o papel à direita da defesa. Ajudou Vlachodimos aos 63" a anular o perigo.



Lucas Veríssimo

Alguns cortes importantes.



Tomás Araújo

Destaca-se pela forma como leva a equipa para o ataque e pela qualidade do passe.



Ristic

Tem muita vontade de mostrar que o lugar também pode ser seu. Combinou com Aursnes, descobriu colegas no ataque e soube recuar quando foi preciso defender.



João Neves

Continua a destacar-se pela abrangência de espaços que ocupa no meio-campo. Ainda tentou um remate à baliza.



Chiquinho

Traz mais intenção de construir e participar no ataque. Seguro nas trocas de bola, especialmente com os colegas da esquerda.



David Neres

Tinha sido a estrela do primeiro jogo, mas ontem não foi titular e esteve apagado.



Schjelderup

Muito ativo no ataque, quer mostrar serviço. Fê-lo através de dois remates à baliza e algumas boas combinações.



Aursnes

Fez de Ristic o seu parceiro para impulsionar o ataque pela esquerda.



Tengstedt

Algumas movimentações boas, mas falta-lhe aparecer mais. Quase marcou.