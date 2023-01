UM A UM >> Análise ao desempenho dos jogadores do Benfica no dérbi (2-2) com o Sporting, da 16ª jornada da Liga Bwin



Vlachodimos 5

Fez, logo aos 6" uma boa defesa a negar o golo de Pedro Porro na marcação de um livre, ainda que tenha oscilado nas reposições de bola, nem sempre as melhores, o que complicou a saída da sua equipa. Sem hipóteses nos golos.



Bah 4

Algo permissivo e nem sempre com as melhores abordagens aos lances, permitiu algumas veleidades aos adversários. Superado por Trincão no 0-1, ainda vê a bola desviar no seu corpo. No ataque não conseguiu criar desequilíbrios.