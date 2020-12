Benfica um a um frente ao Gil Vicente: super Vlachodimos deu o palco a Everton

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Benfica, na vitória por 2-0 em casa do Gil Vicente.

Gilberto 6

Deu alta rotação à ala direita, quer a defender, onde foi exemplar, quer a atacar, onde conseguiu ganhar alguns lances de perigo.



Jardel 5

Aos 42", podia ter comprometido num lance onde permitiu que Vítor Carvalho se antecipasse de cabeça. Cumpriu sem brilho.



Vertonghen 6

Um furo acima do colega de setor por resolver com segurança quase todas as situações mas por ainda ter tido o golo à sua mercê, aos 35" e aos 41", falhando o alvo em ambos os casos.



Grimaldo 5

De regresso à titularidade revelou falta de fulgor e a acutilância atacante que o costuma caracterizar. Na primeira parte, ainda teve boa ligação com Everton, mas perdeu gás na segunda.



Weigl 6

Sem exuberâncias, foi um médio regular, ganhando duelos na intermediária e distribuindo a bola com simplicidade e eficácia.



Pizzi 6

A forma como desmarcou bem Seferovic no lance do 0-2 acaba por ser o momento que o eleva de uma tarde desprovida de brilho, onde pareceu sempre amarrado e longe das zonas de decisão.



Pedrinho 5

Até começou a prometer, na assistência para Darwin aos 28". Apesar de até estar a dar algum "improviso" ao jogo da equipa saiu ao intervalo.

Everton 7

Se Vlachodimos segurou o resultado, foi Everton a carregar a equipa para o triunfo. Primeiro, num cabeceamento que acabou desviado por Rodrigo no 0-1 e, depois, a assinar o segundo também de cabeça, num lance que iniciou e finalizou.