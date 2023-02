Benfica um a um frente ao Boavista: Gilberto desperta o génio Ramos

Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Benfica que estiveram em campo na vitória por 3-1 sobre o Boavista, na segunda-feira, a contar para a 21.ª jornada da Liga Bwin.

Vlachodimos 5

Não teve culpas no golo de Yusupha, mas também só fez uma defesa, de grau elevado, quando já estava 3-1.



Gilberto 7

Um regresso positivo à titularidade do ponto de vista ofensivo, com um golo e uma assistência. Deu dinâmica ao flanco e arrancou cruzamentos perigosos. Do ponto de vista defensivo, cometeu vários erros, um deles resultou em golo.



Otamendi 6

O capitão teve vários cortes providenciais e fez uma boa leitura da maioria dos lances. Foi surpreendido no golo boavisteiro.



António Silva 5

Mostrou personalidade a sair com a bola controlada, mas nem sempre acertou nas marcações. Falhou o corte que resultou no 1-1. Acabou a lateral-direito.



Grimaldo 6

Perigoso nas bolas paradas, deu dinâmica pelo lado esquerdo e participou no lance do 1-1. Defensivamente, cumpriu na maioria dos lances, mas também foi surpreendido no lance do 1-1.



Florentino 5

Bem nas recuperações, tentou ainda assumir parte da fase de construção. Saiu ao intervalo quando Roger Schmidt decidiu injetar velocidade no ataque.



Chiquinho 5

Teve mais liberdade quando Florentino esteve em campo, onde fez vários passes a rasgar. Na segunda parte, teve dificuldades no apoio defensivo e foi um pouco lento nas transições.

João Mário 5

Apesar da assistência para o 3-1, a exibição fica marcada pelo penálti falhado, numa altura em que o jogo ainda estava empatado.



Rafa 7

Sempre dos mais irrequietos no ataque, fez o primeiro remate do jogo. Esteve no lance do 1-0, ao fazer um cabeceamento para defesa de Bracali, e ganhou o penálti que João Mário desperdiçou.



Aursnes 6

Muito trabalhador pelo flanco esquerdo, iniciou várias jogadas de ataque quando passou para o miolo. Tentou o golo num disparo de fora da área que saiu rente ao poste.