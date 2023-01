UM A UM >> Análise do desempenho dos jogadores do Benfica na vitória, por 3-0, em casa do Santa Clara, em partida da 17ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 5

Não teve de fazer defesas muito difíceis e quase sempre interviu bem. No entanto, se não fosse António Silva, tinha sofrido um golo, aos 68".



Bah 7

Destacou-se sobretudo a atacar com dois cruzamentos perigosos que não foram bem aproveitados por Draxler e Musa. Esteve no lance do 2-0 e cumpriu na componente defensiva.



António Silva 7

Irrepreensível na maioria dos lances e salvou um golo que parecia certo do Santa Clara.



Morato 6

Teve a missão de substituir Otamendi e não acusou a responsabilidade. Entendeu-se bem com a Antóno Silva e não deu espaço aos atacantes.