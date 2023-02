Benfica um a um em Vizela: à barra, ao poste e às mãos de Vlachodimos

A apreciação individual aos jogadores do Benfica no triunfo por 2-0 em Vizela, para a ronda 22 do campeonato.

Bah 5

O ataque do Vizela explorou muitas vezes o espaço nas costas do lateral. Abordagem imprudente num lance na área do Benfica aos 53".



António Silva 5

Teve dificuldade em sair para o ataque e falhou alguns cortes. Aos 34", atrasou mal a bola para Vlachodimos, o que resultou numa situação de perigo .



Otamendi 6

Viu um cartão amarelo aos 18". Falhou vários cortes, como aos 53", em que permitiu o contra-ataque do Vizela. Apresentou-se, no entanto, mais seguro que os colegas do setor.



Grimaldo 6

Participou no ataque que passou muito pelo lado esquerdo, na primeira parte. Várias falhas defensivas na altura de maior aperto para o Benfica. Sofreu o penálti, aos 90"+4".



Florentino 6

Boas ações defensivas na primeira parte, com participações no ataque. Não conseguiu segurar a bola no meio-campo e tranquilizar o jogo quando o Vizela estava por cima.



Aursnes 5

Jogou no miolo, ao lado de Florentino, mas perdeu presença no ataque. Falhou vários passes. Quando avançou no terreno, não melhorou.



David Neres 6

Apareceu como o homem atrás de Gonçalo Ramos no ataque. Beneficiou da velocidade que tem, como aconteceu na assistência para o primeiro golo. Na segunda parte, foi dos únicos que tentou desequilibrar, mesmo que nem sempre com discernimento.



João Mário 7

Autor dos dois golos da noite, tornou-se decisivo na partida. Na etapa complementar, desapareceu da construção de jogo.



Gonçalo Guedes 6

A par de Neres, conseguiu desequilibrar na nos primeiros 45" através da velocidade. Arrancada essencial no primeiro golo, que permitiu lançar o ataque.



Gonçalo Ramos 6

Pouco esclarecido e sem grandes oportunidades de fazer a diferença no ataque. Aos 70", viu a defesa do Vizela tirar-lhe o golo da cabeça.



Chiquinho 5

Entrou aos 59", numa altura em que a equipa estava em dificuldades. Não resolveu o problema e saiu lesionado aos 88".



Rafa 5

Ainda sem velocidade e criatividade, não acrescentou ao ataque



Musa 6

Sem grande participação no ataque, esteve na origem da expulsão de Anderson e serviu Grimaldo no lance do penálti.



João Neves 5

Ajudou a manter a posse de bola nos últimos minutos da partida.