Benfica um a um em Vila do Conde | Ideias de Chiquinho na decisão de Ramos

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica na vitória, por 1-0, em casa do Rio Ave, na ronda 26 do campeonato.

Vlachodimos 5

Mais participativo do que nos últimos jogos, foi salvo pelo fora de jogo que invalidou o golo do Rio Ave (31") em que ficou mal na fotografia. De resto, esteve seguro.



Bah 6

Fez um corte aos 73" depois de um remate de Guga e acompanhou de forma competente o trabalho da defesa. Definiu algumas vezes mal no ataque com cruzamentos sem rumo. Aos 56" descobriu bem João Mário.



António Silva 6

Seguro na defesa, nunca deixou que o perigo se tornasse grande com cortes essenciais (como aos 25" e 26"). Aos 66" isolou João Mário com um passe longo para o ataque, mas o médio não finalizou com qualidade.