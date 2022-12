A apreciação individual feita aos jogadores do Benfica no jogo da Taça da Liga em Moreira de Cónegos. Empate a um golo ditou adeus das águias à competição.

Vlachodimos 6

Uma grande defesa, a remate de Frimpong, e duas bolas no poste, enviadas com potência por Camacho e por André Luís. No penálti de André Luís, não teve a mínima hipótese.​​​​​​