Benfica um a um no jogo de Braga: Aursnes não merecia falhar

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no jogo de Braga, para os quartos de final da Taça de Portugal. Arsenalistas seguem em frente após grandes penalidades.

Vlachodimos 7

Duas defesas de grande nível, a tiros dos irmãos Horta. primeiro a André (73") e depois a Ricardo (77").



Bah 3

A entrada sobre Pizzi que lhe valeu vermelho direto não terá sido propositada, mas foi, no mínimo, descuidada. Um lance que mudou o jogo.



António Silva 7

19 bolas ganhas na defesa: uma enormidade que ilustra a sua preponderância, com uma valia a acrescentar: em dez duelos só perdeu um. Para mal da equipa, foi numa bola aérea com Tormena que resultou no 1-1.



Otamendi 6

O Braga nunca encontrou espaços na área do Benfica. Ele foi o outro responsável.



Grimaldo 6

Dada a inferioridade numérica, pouco se aventurou na frente. Defendeu com rigor.



João Mário 6

É o pêndulo da equipa, a tranquilidade em pessoa nas saídas para o ataque, ontem mais difíceis dado o preço elevado do metro quadrado lá à frente.



Florentino 6

Boa primeira parte, sem falhas. Saiu ao intervalo por sacrifício tático.



Chiquinho 7

Cresce de jogo para jogo e ontem superou esta prova de fogo num jogo de elevado grau de dificuldade. Prova superada, nomeadamente quando passou a trinco, com a alteração tática de Schmidt ao intervalo.



Aursnes 7

Matheus defendeu-lhe o penálti que ditou o apuramento do Braga. Nódoa em exibição imensa do nórdico, em todo o lado, a defender ou a atacar. Tudo bem feito. Exceto dos 11 metros.



David Neres 6

Foi dele a assistência para o único golo dos encarnados, num bom cruzamento que Guedes aproveitou bem. Após a expulsão quase só se viu a correr atrás da bola, até sair ao intervalo para dar lugar a Gonçalo Ramos.



Gonçalo Guedes 7

O escolhido para sair aos 32". Fora determinante até então, com um golo de cabeça com grande mérito, pela forma como ganhou o espaço e pela colocação do remate.



Gilberto 6

Entrou para "pagar" o disparate de Bah. Cumpriu.



Morato 4

Viu o segundo vermelho da noite, numa falta "inteligente" para amarelo (segundo) a terminar o prolongamento. Instável antes disso.



Gonçalo Ramos 5

Missão de sacrifício a correr atrás dos adversários nas saídas de bola destes.



Rafa 5

Tentou um ou outro sprint, mas o Braga estava sempre em superioridade visível no seu meio-campo.