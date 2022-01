Benfica um a um em Arouca: São Vlachodimos dá certeza ao triunfo

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no triunfo por 2-0 em Arouca, na ronda 19 do campeonato.

Lázaro 4

Novidade no onze encarnado, com alguma surpresa até, foi inconsequente nas tarefas ofensivas. A defender também sentiu dificuldades.



Otamendi 7

O melhor elemento, de longe, no quarteto defensivo. Andou a tapar buracos à direita e ao centro, sendo exemplo disso um grande corte aos 67" num lance que podia ter dado golo.



Vertonghen 5

De volta à equipa titular viu-se com problemas na hora de fechar caminhos, nem sempre conseguindo ser eficaz. Aos 71", por exemplo, deixou Bukia ganhar espaço para um disparo perigoso.



Grimaldo 6

Não teve muitos espaços para perfurar na esquerda mas assinou a assistência para o 0-2, num livre indireto cobrado com inteligência para Gonçalo Ramos.



Weigl 6

Terminou o jogo com a cabeça enfaixada após choque com Kouassi. Combativo na intermediária, passou por algumas dificuldades nas disputas, vendo-se algo desapoiado pelos colegas de setor.



João Mário 5

Em termos ofensivos ficou curto e, em várias fases da partida, andou a ver a bola passar sem conseguir pegar nela e distribuí-la com eficácia. Aos 55" teve visão para lançar Rafa mas faltou-lhe continuidade e regularidade na construção.