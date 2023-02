Benfica um a um em Arouca: Aursnes e João Mário a desenhar o simples

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica na vitória por 3-0 em Arouca, para a ronda 18 do campeonato.

Vlachodimos 5

Passou uma noite tranquila com a sua defensiva a mostrar-se quase sempre impecável.



Bah 6

Empenhado nas subidas pela ala direita, traçou um grande cruzamento, logo aos 9", que bem podia ter dado golo. Aos 62", numa abordagem corajosa, ajudou a evitar um golo adversário.



António Silva 6

Saiu lesionado na boca, após lance com Bruno Marques. Até lá, foi sempre um pilar defensivo sem falhas e que alinhou bem com Otamendi.



Otamendi 6

Soube jogar simples e impedir que os atacantes da casa causassem situações de perigo. Um patrão na retaguarda encarnada, sempre muito atento.



Grimaldo 7

Foi um alimentador do ataque pela esquerda, conduzindo a bola em diversas combinações, em particular com Aursnes. No resultado, pesou ao ter iniciado o 0-1.



Florentino 8

Sem Enzo ao lado, nunca vacilou. Muito pelo contrário: foi a todas, com foco nas recuperações mas, acima de tudo, a começar a construir. Deu arranque ao 0-2 e muitos outros, com certeza no passe.



Chiquinho 7

Uma boa exibição no preenchimento dos espaços no miolo, criando alternativas de receção de passe mas também conseguindo ser construtivo na terceira presença a titular na Liga.



João Mário 8

Mais dois golos numa impressionante contabilidade (14) em 2022/23 e, de novo, essencial no triunfo. Tanto no primeiro como no segundo tento, foi inteligente a aparecer no espaço certo, ele que também muita circulação deu ao ataque.



David Neres 6

Um degrau acima de jogos recentes, o que é bom sinal para Schmidt, mas ainda sem explosão máxima. Nas costas do ponta-de-lança (Guedes) andou à procura de espaços e executou um excelente passe para Aursnes no 0-1. A crescer.



Gonçalo Guedes 7

A jogar como referência mais adiantada do ataque mostrou mobilidade e esforço. Acaba ligado ao resultado pelo passe para o 0-2. "Cheirou", ainda, o golo aos 49" onde quase se antecipava com sucesso.



Musa 6

Saltou do banco e revelou o seu instinto matador quando fechou a contagem.



Gilberto 5

Deu a dinâmica final à ala direita nos últimos minutos, mostrando-se nas disputas



Lucas Veríssimo 5

Estreia na Liga esta época, após a longa lesão que o travou.



Ristic 5

Uns minutos sem reparos.



João Neves 5

Pouco tempo.