Darwin marcou o golo do Benfica

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no triunfo por 1-0 em casa do Ajax, na segunda mão dos oitavos de final da Champions.

Vlachodimos 6

Apesar dos muitos tiros do Ajax, só dois foram na sua direção e o 99 respondeu na perfeição. Segurou um, de Antony, e desviou outro, de Gravenberch, por cima, com uma palmada. Leu bem o jogo e saiu veloz da baliza quando foi preciso.