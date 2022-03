Benfica um a um contra o Vizela: Rafa procurou furo na parede

Apreciação individual feita aos jogadores do Benfica no empate (1-1) na receção ao Vizela, jogo da ronda 26 do campeonato.

Vlachodimos 6

Dificuldades nas saídas de bola curtas mas, com as mãos, esteve seguro, nomeadamente aos 16" e aos 35" perante Sarmiento.



Lázaro 5

A defender pareceu quase sempre algo atrasado e com posicionamento deficiente. A atacar ainda executou alguns cruzamentos, sem sequência.



Morato 4

Calçar os sapatos de Otamendi pesou-lhe. Desconfortável com bola, também não conseguiu acompanhar Cassiano no golo do Vizela.



Vertonghen 6

Andou a varrer ao meio e à esquerda, nem sempre com total eficácia mas com abnegação. Aos 82" deu o corpo a um tiro à queima roupa, anulando um lance que podia ter ditado o 1-2.



Grimaldo 5

Aos 34" deu uma bola com mel para Weigl atirar ao lado. Fica a ideia que podia ter sido mais eficiente no acompanhar de Koffi no 0-1. Aos 90"+7" teve um livre sobre a barra.



Weigl 7

Perdeu cedo o parceiro principal de meio-campo e respondeu com um esforço extra. Aos 34" teve grande oportunidade de faturar mas falhou o alvo, ele que aos 46" também impediu com classe uma finalização perigosíssima de Marcos Paulo.



Taarabt 1

Colocou toda a equipa sobre brasas com uma expulsão absurda após falta completamente desnecessária . Injustificável.



Rafa 7

Na primeira volta deu a vitória às águias nas compensações e ontem bem tentou repetir a façanha. Em particular na segunda parte, foi um motor pleno de intensidade, assumindo a bola e furando em desequilíbrios, iniciando ainda o lance do empate.



Diogo Gonçalves 4

Aposta na ala esquerda, foi absolutamente inócuo nas tarefas atacantes.



Gonçalo Ramos 7

A expulsão de Taarabt forçou-o a jogar mais atrás e, aí, assumiu a bola sendo um dos principais carregadores do jogo, colocando alguma geometria em campo. Teve participação no 1-1 e noutras ações onde fez a diferença.



Darwin 6

Bem se pode queixar de Pedro Silva, que lhe negou situações de golo aos 42", 48" e 78", além do último lance da partida. Combativo.



Meité 6

Entrada muito positiva, ajudando a dar força no meio e ainda acertou na barra (74").



Henrique Araújo 7

Entrou e marcou logo, além de ter também quase bisado aos 90", com Pedro Silva a impedir o golo.



Everton 5

Pouco trouxe numa fase já difícil.