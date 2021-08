Confira a avaliação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica frente ao PSV, na primeira mão do play-off da Champions.

Lucas Veríssimo 6

A defender nem sempre teve vida fácil. Destacou-se num corte perfeito em zona de tiro a Gakpo e numa bomba aos 42" que fez ferver as mãos de Drommel.

Otamendi 6

Teve intervenção direta no 2-0, ao ganhar de cabeça a bola na área do PSV que acabaria a jeito do remate de Weigl. Determinante a colocar Zahavi longe do jogo.