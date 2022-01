Benfica um a um contra o Paços: um novo Grimaldo e Leite a dar saúde

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica na vitória por 2-0 frente ao Paços de Ferreira, para a ronda 17 do campeonato.

Helton Leite 7

Determinante ao salvar um remate (56") que podia ter dado o empate ao Paços. Mais tarde (71") repetiu a proeza, ao voar para defender um canto direto de Antunes.



Gilberto 5

Mostrou motivação e entusiasmo, mas não conseguiu "pegar" essas sensações aos adeptos, uma vez que as ações nem sempre lhe saíram bem.



Otamendi 4

Duas falhas que podiam ter sido comprometedoras. Numa, um pisão intempestivo a Eustáquio. Na segunda (56"), deixou fugir Diaby no lance que podia ter sido o 1-1.



Morato 6

Passou com nota positiva o segundo jogo consecutivo a titular. Apresentou-se confiante e rigoroso.



Weigl 5

Ficou mal na fotografia no lance em que Diaby passou facilmente por ele e só não marcou porque Helton Leite fez uma defesa difícil.



João Mário 6

Terceiro golo da época, num lance em que o mais difícil era falhar (só teve que encostar). Exibição razoável no que diz respeito à circulação da bola.