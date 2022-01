Benfica um a um contra o Moreirense: na solidão de Weigl, a ajuda de Grimaldo

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no empate a um golo com o Moreirense, na ronda 18 do campeonato.

Vlachodimos 6

Transmitiu confiança à defesa numa série de intervenções com a máxima segurança, a agarrar à primeira os remates do Moreirense.



Gilberto 5

A atacar não deslumbrou e a defender destacou-se pela negativa no autogolo, ao cortar uma bola para zona proibida que depois Otamendi chutou contra si.



Otamendi 5

Faltou discernimento no autogolo de Gilberto e também aos 90"+4", quando estava em condições de fazer o 2-1 e atirou de cabeça por cima. De resto, jogou sempre de dentes arreganhados.



Morato 6

Bem posicionado e com leitura perfeita dos lances, evitou transições rápidas do Moreirense. Com processos simples, não se preocupa com brilharetes.



Grimaldo 6

Nova exibição positiva, a dar sequência ao jogo anterior, contra o Paços. Desta vez não marcou, mas bem que tentou, com dois remates perigosos.



Weigl 7

Jogou mais sozinho do que é hábito à frente da linha defensiva, com controlo total das operações nessa zona do terreno. Apreciou nitidamente a tarefa, assumindo de forma expedita e sem inibições a primeira fase de construção.



João Mário 5

Posicionado um pouco mais à frente do que é habitual, não conseguiu fazer a diferença. Empenhado, sim, mas desinspirado.



Paulo Bernardo 5

Sentiu-se que estava "amarrado" taticamente , não conseguindo soltar-se como no encontro anterior. Só uma vez se destacou, com uma boa finta na área, seguida de remate torto.



Rafa 5

Por milímetros não marcou, num remate à barra. Um lance muito isolado numa exibição sem fulgor, a refletir uma fase m ais apagada do que é habitual nele.



Darwin 6

Marcou, mas não deslumbrou. O golo foi à segunda, a aproveitar um erro defensivo. Andou quase sempre longe da zona de decisão, fugindo muito para as alas.