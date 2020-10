Confira as notas atribuídas por O JOGO aos jogadores do Benfica na vitória por 3-2 frente ao Farense.

Vlachodimos 8

Sem culpas nos golos, ainda evitou mais com várias defesas decisivas, a Jonatan Lucca (5") e Stojiljkovic (27" e 61"). Fez algo de que poucos se gabam e defendeu dois penáltis: no primeiro ainda houve um golo, anulado; no segundo desviou para fora.



André Almeida 5

Na primeira parte, sobretudo, sentiu muitos problemas perante a velocidade de quem lhe surgia pela frente. Acalmou-se, mas pecou no apoio ao ataque.



Otamendi 4

Chegou, treinou e estreou-se, mas não correu conforme previa. Fez a falta que originou o penálti, depois não saltou o suficiente para evitar o 1-1 e entregou a bola a Patrick para o 3-2 final.

Jardel 5

De regresso à equipa, não se deu bem com a movimentação dos rivais. Ainda assim, esteve melhor que Otamendi, mas saiu lesionado.



Grimaldo 6

Nos instantes iniciais, Jonatan Lucca aproveitou o espaço nas suas costas, valendo Vlachodimos. Apanhou mais um susto no lance do 1-2 anulado, mas compensou com as subidas no ataque e com o cruzamento para o 2-1.



Rafa 6

A qualidade que tem não deixa dúvidas e foi dele o primeiro grande momento da noite: intercetou um passe, correu para a área e assistiu Pizzi para o 1-0. Teve mais alguns bons pormenores, mas saiu desgastado.



Pizzi 7

Marcou o 1-0 com um remate de primeira. Foi o motor da equipa, ou com bons passes ou ações individuais, e dos mais ativos a procurar a vitória.