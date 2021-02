Benfica um a um contra o Farense: Rafa acelera no drible e Gabriel no passe

A avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no empate a zero em Faro, para a jornada 20 do campeonato.

Helton Leite 5

Sacudiu um canto na segunda parte, voou em dois remates de longe e largou uma bola em plena área, erro crasso caso desse golo.



Gilberto 4

Notaram-se as dificuldades físicas do defesa. Sem errar atrás, cruzou quase uma dezena de vezes sem critério.



Otamendi 6

Saiu da posição algumas vezes, mas compensou com quatro cortes fundamentais, dois deles em cruzamentos. Impediu que Queta marcasse.



Vertonghen 5

Não teve muitos duelos no seu lado, mas mostrou falta de velocidade em muitas alturas.

Nuno Tavares 6

Chamado ao onze, Nuno Tavares teve um corte precioso aos 7", emendando o erro de Vertonghen, e foi um dos dínamos ofensivos na primeira parte. Deixou Darwin, Everton e Seferovic em condição de marcar.



Rafa 6

Tirou dois e três rivais da frente em muitas ocasiões e foi o único desequilibrador em drible. Faltou-lhe o golo: aos 37" podia ter rematado para golo e aos 61" picou curto para Defendi. Ainda simulou para Pizzi atirar ao poste.



Gabriel 6

Perdeu um par de bolas no arranque e simplificou processos depois. Foi o municiador de Nuno Tavares na esquerda, descobrindo o lateral com passes a rasgar, servindo ainda Everton e Darwin. Saiu por gestão física.



Taarabt 5

Sem conseguir as arrancadas habituais, foi certinho no passe, mas descobriu poucas vezes os dois avançados. Equilibrou o meio-campo na saída de Gabriel.



Everton 4

Teve dois remates, encarrilando o jogo da esquerda para o meio. O bom arranque deu lugar a uma exibição sofrível e lenta após o intervalo.



Seferovic 5

Recebe e combina cada vez melhor, isolando Rafa duas vezes. Em frente à baliza tremeu três vezes.



Darwin 5

Um tiraço perto do golo aos 8", uma combinação com Everton e um passe açucarado para Seferovic. Tremeu e definiu mal na finalização: falhou um golo cantado na primeira parte.



Diogo Gonçalves 6

Entrou bem. Combinou com Seferovic e Rafa para inventar um lance de golo e manteve a toada na direita, ora cruzando ora fazendo diagonais.



Waldschmidt 5

Desperdiçou dois contra-ataques. Soltou o génio e deu a Seferovic e Pizzi chances claras de golo.



Grimaldo 5

Não deu sequência à arte de Nuno Tavares na esquerda.



Pizzi 5

Delineou os passes no miolo e atirou ao poste. Sofreu para defender bem.



Cervi 5

Sem assustar na esquerda. Faltou-lhe um palmo para cabecear para golo.