A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no empate sem golos contra o Famalicão, na ronda 31 do campeonato.

Vlachodimos 6

Quase sem trabalho, em dois lances tranquilizou a defesa: negou um golo a Heriberto, apesar de ter sido em fora de jogo (49") e intercetou um passe de Banza para Kadile que podia dar golo (86").