Benfica um a um contra o Estoril: Neres deu ao pedal e... "abracadabra"

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica na vitória, por um golo sem resposta, em casa do Estoril, jogo da Taça de Portugal.

Vlachodimos 6

Uma grande intervenção aos 87", onde ficou a ideia de que a bola podia ir na direção da baliza foi o seu momento da noite. Aos 36" tivera outra defesa de nota mas, aí, o remate parecia ir para fora.



Bah 5

Mostrou pouca energia, algo que o fez cometer alguns erros. Menos interventivo no ataque do que é normal.



António Silva 6

Em fase de grande confiança, limpou vários lances, alguns decisivos na área, como aos 55" a travar disparo de Tiago Gouveia. Lapso apenas um de peso, aos 90"+1", batido por Léa-Siliki em velocidade.



Otamendi 7

Nem o Mundial ao virar da esquina o fez tirar o pé do acelerador. Tal como o colega do eixo, varreu (quase) tudo o que havia para limpar, com eficácia .



Grimaldo 7

Esteve a milímetros de voltar a marcar de livre mas, aos 17", a bola acabou por atingir a barra. Aos 48" testou as mãos de Dani Figueira, numa noite onde primou pela qualidade de cruzamentos, desaproveitados pelos colegas.



Florentino 6

Não entrou bem na partida, sentindo dificuldades em acertar o passo com Enzo Fernández e, acima de tudo, acertar nos passes. Recuperou o nível e foi melhorando ao longo da partida.



Enzo Fernández 7

De forma enérgica aplicou-se nas disputas, movimentando-se com elasticidade do meio campo para a frente. Isolou Rafa aos 30", antes de dar início ao lance do golo encarnado e de aquecer as mãos a Dani Figueira (86").



João Mário 6

Desaparecido ao longo de quase toda a primeira parte, acaba ligado à jogada do golo. Antes do intervalo ainda rematou e fez o guardião da casa ter de intervir, de forma incompleta.



Rafa 7

Procurou dar dinâmica ofensiva à equipa e, mesmo com pouco espaço, foi causando alguns estragos. Teve um enorme desperdício aos 30", atirando ao lado, além de outros ensaios aos 34", 50" e 53". Além do mais, foi ele quem "obrigou" Francisco Geraldes a ver o vermelho.