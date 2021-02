Benfica um a um contra o Estoril: motor Taarabt ateia o faro de Darwin

A análise individual aos jogadores do Benfica no triunfo por 3-1 em casa do Estoril, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Helton Leite 6

Teve duas defesas em remates frontais e lançou-se para evitar um golo de bandeira de Crespo, projetando-se contra o poste para evitar o segundo do Estoril.



Diogo Gonçalves 6

Teve duas versões. Na defesa, baralhou-se nas coberturas com Otamendi e o Estoril teve espaço para criar o lance do golo. No ataque cruzou tenso para Darwin duas vezes. Aos 58", deixou Rafa com tudo para atirar a contar.



Otamendi 5

Com problemas nas trocas posicionais com o lateral , Otamendi ficou colado ao relvado a ver o Estoril fazer o primeiro golo.



Vertonghen 6

Jogo sóbrio do belga, sempre pronto a cobrir Grimaldo e uma porta aberta a receber a bola para pôr o meio-campo ofensivo do Benfica a jogar.



Grimaldo 6

Poucos erros cometeu no capítulo defensivo e procurou, com sucesso, as incursões pela esquerda. Cada cruzamento foi um perigo para a defesa do Estoril .



Rafa 6

Tinha tudo para ser a figura, mas falhou golos fáceis. Aos 13", driblou cinco rivais e rematou ao lado; depois picou rumo à barra. Na segunda parte, em zona frontal, soçobrou aos 58" e 83". Atrapalhou-se na área, valeu Seferovic para o 1-2.



Gabriel 6

Gabriel usou o músculo para ganhar duelos no meio-campo. Insistiu em rodar nas receções e perdeu algumas bolas. Ganhou ao primeiro poste no 1-1.



Pizzi 5

Certinho no passe, mas sem o rasgo suficiente para criar desequilíbrios nos passes para a profundidade.



Everton 5

Fica ligado ao golo do Estoril, sendo driblado ao segundo poste. Algumas combinações com Grimaldo na frente.



Pedrinho 5

Foi o segundo avançado e entrou bem. Aos 5", inventou um passe picado para isolar Darwin. Aos 13", de calcanhar, deu a Rafa um golo cantado. Foi desaparecendo.



Weigl 6

Simplificou processos e tirou várias bolas da intermediária.

Taarabt 7

Vertical, colocou a velocidade que Pizzi não conseguiu dar, ensaiando contra-ataques que foram desmontando o Estoril. Deu o bis a Darwin e tentou o mesmo com Seferovic. Mudou a equipa.



Seferovic 7

Intenso, recuperou a bola mal entrou e atirou ao ferro. Mostrou como ser prático e atirou um míssil para o 1-2. Segurou a bola, lançou Taarabt para o ataque ao terceiro golo.