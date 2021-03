A avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no triunfo por 2-0 frente ao Estoril, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Vlachodimos 5

Noite de pouco trabalho, respondendo bem no que foi obrigado a fazer, como a saída aos 90" sobre André Vidigal.



Gilberto 5

Bruno Lourenço complicou-lhe a vida, mas ainda ajudou na frente e aos 83" deixou Everton em grande posição.



Lucas Veríssimo 5

Exibição tranquila, mas marcada por ter deixado fugir André Vidigal aos 90" nas costas, valendo Vlachodimos.



Otamendi 6

Em nova dupla inédita no eixo defensivo, desviou à esquerda, cumprindo a preceito. Apesar de um ou outro passe falhado, controlou a sua zona de ação, quer pelo relvado quer pelos ares - aos 36" podia ter marcado, após falha de Thiago Silva, mas o cabeceamento saiu ao lado.



Nuno Tavares 7

Autêntica locomotiva pela esquerda, funcionou como um extremo e acumulou uma série de cruzamentos tensos e perigosos.



Gabriel 7

Varreu praticamente tudo o que havia para varrer. Bem posicionado, foi importante para evitar que o Estoril criasse grande mossa - aos 42" tem um corte primordial na área -, e nos segundos 45" assumiu de vez o controlo do miolo, ajudando as águias a avançarem rumo à baliza de Thiago Silva.



Pizzi 7

Foi o primeiro a ameaçar a baliza do Estoril. Nas combinações com Chiquinho, sobretudo, e Pedrinho, foi criando problemas à defesa canarinha, ganhando espaços e vendo os colegas em boa posição para visarem a baliza de Thiago Silva. Também ele ficou perto do golo, aos 70".



Cervi 6

Sempre com a máquina ligada, fez boa dupla com Nuno Tavares, que solicitou frequentemente, e fugiu por diversas vezes nas costas da defesa do Estoril.



Pedrinho 6

Começou na frente e jogou à direita. Ajudou a equipa a carburar e somou bons passes, como aos 8", a isolar Cervi pela esquerda, esteve perto do golo por duas vezes.



Gonçalo Ramos 6

De volta à equipa, fuzilou para o 1-0 aproveitando o muito espaço após falha defensiva do Estoril. Explorou bem o espaço ao longo do jogo, ainda que nem sempre tenha decidido da melhor forma, exagerando até no drible na área contrária.