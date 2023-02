Benfica um a um contra o Casa Pia: João Mário à matador e alguns vagabundos

A apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica na vitoria por 3-0 frente ao Casa Pia, na ronda 19 do campeonato.

Vlachodimos 6

Não fez uma única defesa, saiu bem aos cruzamentos e teve, sobretudo, de jogar com pés.



Bah 7

Coroou a grande exibição com um tiro de fora da área, depois de uma arrancada impressionante. Aos 17" já tinha tentado o golo, num remate da linha de fundo.



António Silva 6

Sempre no sítio certo e insuperável no jogo aéreo. Contribuiu para a exibição com pouco trabalho de Vlachodimos.



Otamendi 6

Colecionou muitos e bons cortes, impedindo os avançados do Casa Pia de se aproximarem da baliza encarnada.