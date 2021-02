Benfica um a um contra o Arsenal: Weigl a comandar para Rafa ameaçar

Confira a avaliação feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no empate (1-1) com o Arsenal, jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Helton Leite 6

Fechou bem a sua baliza, funcionou até como líbero, como aos 18", quando limpou de... cabeça. Segurou os poucos tiros na sua direção.



Lucas Veríssimo 6

Novidade, procurou não comprometer, mas não se livrou de alguns calafrios, como aos 19" em que não reagiu a Aubameyang, que falhou na cara do golo. Saiu lesionado depois de ter evitado que o mesmo dianteiro faturasse aos 75".



Otamendi 6

A jogar no meio, fez as dobras aos colegas e mesmo que por vezes em dificuldades somou vários cortes no sítio certo.



Vertonghen 5

Quando Saka lhe apareceu embalado foi uma dor de cabeça para o central belga, que fruto do seu posicionamento livrou algumas bolas. Mas teve algumas falhas e no 1-1 não seguiu com o extremo.



Diogo Gonçalves 5

Sem receio, aventurou-se pelo flanco e numa dessas jogadas até fez o cruzamento que deu o penálti da vantagem. Porém, deu alguns espaços e no lance do empate não foi capaz de evitar a entrada de Cédric.



Taarabt 5

Oscilou entre bons pormenores, mostrando visão a lançar colegas em boa posição, com erros que deixaram Jesus à beira da loucura e deixaram o Benfica em contrapé.



Pizzi 6

Certeiro no capítulo do passe e acorrendo ainda a ajudar na missão defensiva, marcou de forma eficaz o penálti que deu a vantagem, fugaz, às águias. Faltou, porém, imprimir maior velocidade ao jogo.



Grimaldo 4

O novo sistema deixou-o à mercê da velocidade quer de Bellerín quer de Saka. Esta dupla passou várias vezes pelo seu corredor, criando muito perigo, como aos 19", no falhanço de Aubameyang - tendo sido batido ainda no ar por Gabriel, num canto.



Waldschmidt 4

Sacrificado após 45" desinspirados. Até fez o primeiro tiro, mas nem pela linha de fundo saiu.



Darwin 5

Com pouco apoio, ainda ameaçou Leno, que travou o seu tiro (32") a dois tempos.

Rafa 6

Deu outro alento ao ataque da equipa. Soube explorar os espaços na defesa do Arsenal, ajudou o Benfica a respirar e a chegar à baliza de Leno, tendo obrigado o guardião a uma grande defesa, aos 62".



Everton 6

Preocupou-se em fechar e aos 73" cheirou o golo, com um tiro perto da baliza. Conseguiu segurar jogo no meio-campo contrário.



Seferovic 4

Sem ocasiões de fazer mossa.



Gabriel 6

Bom posicionamento, ganhou várias bolas e controlou o meio-campo.



Chiquinho -

Pouco tempo em campo.