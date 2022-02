Benfica um a um contra o Ajax: Rafa e Ramos metem areia na "máquina"

Apreciação individual feita por O JOGO aos jogadores do Benfica no jogo da primeira mão dos oitavos de final da Champions, contra o Ajax, que terminou com um empate a dois golos.

Vlachodimos 7

No segundo golo defendeu para a frente mas era difícil fazer melhor. Boas intervenções aos 40", 45"+2", 63" e 90"+2", aqui a garantir o empate final.



Gilberto 5

Esqueceu-se de seguir Tadic no 0-1 mas, ao longo do tempo, foi ganhando agressividade defensiva.



Otamendi 5

Algumas dificuldades nas disputas, foi acertando o passo aos poucos, ainda que nunca chegando ao nível que costuma ser o seu.



Vertonghen 5

Esteve no bem e no mal: precioso na insistência e cruzamento que forçou Haller a fazer um autogolo e infeliz no corte que deixou Vlachodimos em problemas no lance do 1-2.



Grimaldo 5

Se, no plano ofensivo, foi importante pelas subidas, a defender foi suplantado em várias ocasiões por Antony e Mazraoui. No 0-1 teve a perda de bola a meio campo.



Weigl 6

Desdobrou-se no corredor central, apanhando-se em diversos momentos perante mais adversários. Foi crescendo e teve influência na melhor organização da intermediária, soltando Taarabt.



Taarabt 7

Começou com um grande passe aos 11" e algumas iniciativas com bola mas, até ao intervalo, apagou-se um pouco. Na segunda, mais livre, agigantou-se, esmerou-se no drible e no passe, sendo uma das grandes figuras da revolta encarnada.



Everton 5

Ao princípio foi forçando o lado direito contrário mas revelando-se algo precipitado no passe. Aos 55" teve um remate que, com um ligeiro desvio, quase bateu Pasveer.



Gonçalo Ramos 8

Na ligação com Darwin e, depois, com Yaremchuk, correu quilómetros e por várias vezes procurou o remate. Aos 71", numa bomba de pé esquerdo, forçou Pasveer a defesa incompleta, bem aproveitada por Yaremchuk para o 2-2. O Ajax não o soube travar na etapa complementar e foi determinante.