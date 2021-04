Benfica um a um com o Santa Clara: Diogo a esticar e Helton a salvar

A análise individual aos jogadores do Benfica na vitória frente ao Santa Clara, por 2-1, na ronda 29 da Liga NOS.

Lucas Veríssimo 5

Foi cumprindo com concentração o seu posicionamento, além de tentar iniciar com passes algumas ações ofensivas. No 1-1 não reagiu a tempo para apanhar Anderson Carvalho.



Otamendi 4

Complicou no golo do Santa Clara com uma perda de bola, ele que já falhara um corte na área aos 56" que podia ter custado caro. O jogo 100 na liga esteve longe de ser exemplar.



Vertonghen 6

Tranquilo nas suas intervenções, viu-se em particular destaque quando, aos 45"+2", teve de alargar a passada para evitar que Anderson Carvalho se isolasse perante Helton Leite, repetindo a qualidade de corte aos 49" sobre Carlos Júnior.



Diogo Gonçalves 7

Entre os jogadores de campo, foi figura de proa no aumento do ritmo e executando uma mão cheia de cruzamentos de elevado perigo e desperdiçados, em particular, por Seferovic. A assistência para o golo de Chiquinho foi, além de decisiva, plena de visão.



Grimaldo 6

Menos mexido do que o colega da direita, também foi incansável na forma como escalou a ala esquerda, ainda que com menor eficácia.



Weigl 6

Teve um rendimento positivo, ainda que sofrendo com a concentração de adversários no corredor central e perdendo algumas disputas.



Pizzi 6

Repetiu a titularidade de Portimão e tentou criar pontes para o ataque. Aos 11" quase marcava, num tiro a rasar o poste esquerdo.



Rafa 6

A exibição fica marcada pelo lance do 2-1, onde o extremo deu o primeiro andamento. Cresceu na segunda parte mas sentindo dificuldades em criar desequilíbrios maiores.