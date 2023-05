Benfica um a um | Aursnes carregou o título para a última jornada

UM A UM >> UM A UM >> Análise ao desempenho individual dos jogadores do Benfica no dérbi com o Sporting (2-2) da 33ª jornada da Liga Bwin

Vlachodimos 6

No primeiro golo dá a sensação de que podia ter feito mais, mas tem depois um par de defesas, como aos 32" em que trava um remate forte de Esgaio, que impediram mais golos dos leões.