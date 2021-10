Benfica ultima receção ao Bayern: cinco ausências e Rafa integrado

O Benfica treinou na manhã desta terça-feira com 24 jogadores. Rafa era a maior dúvida, mas também marcou presença.

O Benfica realizou na manhã desta segunda-feira o último treino antes de receber o Bayern, para a terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Jorge Jesus contou com 24 jogadores à disposição. Dessa lista faz parte o avançado Rafa, que esteve em dúvida devido a problemas físicos, mas já treinou integrado.

De fora, por lesão, ficaram Rodrigo Pinho - que foi operado depois de sofrer uma entorse traumática no joelho esquerdo, com rotura do ligamento cruzado anterior -, Seferovic, Gedson, Lázaro e Gil Dias (não poderia jogar de qualquer das formas, visto não estar inscrito na Champions).

O pontapé de saída no Benfica-Bayern está marcado para as 20h00 de quarta-feira, no Estádio da Luz.