Benfica levou equipa de segurança para acompanhar adeptos em Milão

Clube garantiu que os seus associados teriam toda a assistência necessária no Meazza. Até aqui não houve incidentes a registar

O Benfica trouxe de Lisboa uma equipa de segurança própria para garantir que os seus adeptos não tinham qualquer problema no Giuseppe Meazza. O clube encarnado fez questão de integrar na comitiva vários elementos de segurança, que estão responsáveis por encaminhar os fãs à zona destinada no estádio e também de reportar algum incidente. A UEFA permitiu e recomendou que tal acompanhamento fosse feito, de modo a que, em bom português, se resolva alguma crispação que possa existir no estádio.

Vão estar perto de 5000 adeptos encarnados. A maioria destes fará a entrada pela mesma porta, pelo que se pediu que chegassem atempadamente ao estádio, isto para não perderem o arranque do encontro da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Os fãs encarnados foram acompanhados pela polícia local, um contingente de 100 unidades que partiu do Arco della Pace, no centro da cidade, e que foi sendo reforçado ao longo das principais artérias de Milão. Até aqui, ao que O JOGO apurou, não existiram incidentes graves a registar. Ao início da tarde, imperava o fair-play entre os fãs de cada equipa.