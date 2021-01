Benfica trabalha na saída de dois jogadores para facilitar chegada de William

Encarnados tratam da colocação de atletas como Cervi e Chiquinho, por quem têm propostas, o que abre uma janela para o investimentopelo médio e para o seu salário.

O Benfica está em negociações com o Bétis para tentar contratar William Carvalho em janeiro e, em simultâneo, trata de outras operações que podem ajudar a facilitar a transferência do internacional luso para a Luz.

Isto porque, ao mesmo tempo que debatem argumentos com o conjunto andaluz, os encarnados preparam várias saídas no plantel às ordens de Jorge Jesus, casos, por exemplo, de Cervi e Chiquinho.

Fora das contas de Jorge Jesus, os dois jogadores estão a ser negociados, razão pela qual podem abrir espaço para William Carvalho quer em termos do salário do médio quer no que diz respeito ao "financiamento" de uma eventual compra do passe do atleta do Bétis.

O emblema benfiquista viu o New York City colocar em cima da mesa uma proposta por Cervi a rondar os cinco milhões de euros, na qual fica ainda estipulada uma taxa adicional em função de objetivos a cumprir pelo extremo e uma percentagem de uma futura venda - numa situação a ser analisada pelo internacional argentino, que até agora já recusou várias possibilidades de saída.

Já em relação a Chiquinho, o camisola 19 tem o Al-Ain em cima, sendo que o conjunto dos Emirados Árabes Unidos, orientado por Pedro Emanuel, negoceia um empréstimo com compra obrigatória por cerca de sete milhões de euros.

Os dois jogadores estão colocados no mercado, pois, como o nosso jornal já deu conta, fazem parte da lista de dispensas de Jorge Jesus, situação aliás refletida na sua utilização, e além de New York City e Al-Ain, respetivamente, têm mais clubes interessados na sua contratação. Cervi tem mais possibilidades por empréstimo, em Espanha, e ontem a Imprensa italiana dava conta ainda da cobiça do Parma no atleta.

Quanto a William Carvalho, e se Luís Filipe Vieira, que já avançou para negociações, começou por apresentar um valor a rondar os dez milhões de euros, o Bétis pretende mais. E ainda que admita vir a fazer o negócio entre os 15 e os 18 milhões, nesta fase o clube de Sevilha pediu, numa contraproposta, um total de 20 milhões de euros.

Segundo avançou o "Estadio Deportivo", jornal da região, o Bétis propõe três numa fase inicial de um empréstimo com compra obrigatória do passe no final, por 15 milhões de euros e mais dois em função do desempenho do internacional português. Os andaluzes, que esperam agora uma resposta, admitem um prazo alargado de pagamento dessa verba em função da apresentação de garantias bancárias.

Além do acordo com o Bétis, o Benfica terá ainda de fazer face ao salário de William, que aufere cerca de 2,5 milhões líquidos/ano, procurando convencer o atleta a baixar.

Alvo está a recuperar de lesão

Independentemente do prazo em que o Benfica possa chegar a acordo com o Bétis com vista à sua eventual transferência para Portugal, William Carvalho ainda vai demorar mais algum tempo a poder ser opção. Isto porque o médio lesionou-se a 20 de dezembro num adutor, no confronto com o Granada, razão pela qual faz agora trabalho de recuperação. Segundo revela a Imprensa espanhola, o internacional luso só deverá voltar a poder jogar no final deste mês ou no início já de fevereiro.