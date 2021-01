Alteração na 13ª jornada da I Liga

O Benfica-Tondela, referente à 13.ª jornada da I Liga, agendado para as 20h15 de 7 de janeiro, foi reagendado para as 19h00 do dia 8 de janeiro.

O anúncio foi feito este domingo pela Liga Portugal, horas depois do jogo dos encarnados com o Santa Clara, nos Açores, ter sido reagendado para esta segunda-feira, visto o mau tempo na Ilha de São Miguel ter levado ao cancelamento do mesmo aos seis minutos.