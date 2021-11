Benfica tenta uma ultrapassagem contra a história na Liga dos Campeões

Sob as ordens de Koeman, as águias superaram o Manchester United fruto de uma vitória diante destes na Luz. Nas três ocasiões em que dependiam de terceiros acabaram por falhar os "oitavos"

O empate em Camp Nou permite ao Benfica manter em aberto a possibilidade de seguir em frente na Liga dos Campeões. No terceiro lugar do grupo E, os encarnados contam com a "ajuda" do Bayern, que não pode perder em casa ante o Barcelona, para tomar de assalto a segunda posição, desde que pelo meio ganhem ao Dínamo Kiev.