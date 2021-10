Benfica tenta sair da sombra na Taça da Liga: domínio caiu a pique depois de 2016

Há cinco anos sem qualquer conquista, os encarnados visitam um recinto que lhe tem sido favorável e onde não perdem desde 2011. Para a Taça da Liga, tem três triunfos e apenas um empate em Guimarães

A Taça da Liga é uma competição em que o domínio do Benfica ressalta à vista de todos, bastando olhar para a lista de vencedores se a memória falhar.

Com sete conquistas em 14 edições, portanto tantos troféus como o somatório dos outros vencedores, as águias passearam na prova até 2016 e, desde aí, afundaram-se num abismo no qual ainda procuraram regressar, encarando o jogo de hoje, em Guimarães, como mais um degrau nessa escada que afaste o clube da Luz das sombras dos últimos desaires.