Benfica tenta responder em Tondela ao pior arranque em 25 anos

Início de ano muito difícil para o Benfica de Veríssimo.

O ano de 2022 começou com sobressaltos para o Benfica de Nélson Veríssimo. Em seis jogos, só bateu o Paços de Ferreira e o Arouca e empatou com Moreirense, no campeonato, e Boavista, na Taça da Liga, encontro que seria decidido nos penáltis. As derrotas com Sporting e Gil Vicente, da Taça da Liga e no campeonato, respetivamente, ampliaram o mau momento e colocaram este arranque de ano civil como o pior em 25 anos. Desde 1997 que o Benfica não atingia semelhante balanço, então com três derrotas, um empate e duas vitórias.

Daí para cá, tivera sempre pelo menos três triunfos nos primeiros seis jogos do ano até... 2021. Com Jorge Jesus, os encarnados também só venceram dois encontros, registo melhor do que o de Veríssimo por terem mais um empate (3), perdendo apenas um. Agora, a intenção é ganhar, até para evitar igualar a sequência de 2020/21, quando as águias estiveram quatro jogos sem vencer (três empates e uma derrota). Isto frente a um Tondela ante o qual o Benfica ganhou em todas as seis visitas à região centro, com 17 golos marcados e dois sofridos.

As águias medem esta segunda-feira forças com o Tondela, num encontro com início às 19h00.