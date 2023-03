Benfica tenta evitar novo regresso com o pé esquerdo: "Os jogadores vão reagir bem"

Schmidt voltou a dar férias ao grupo. Nas duas fases anteriores o regresso foi negativo.

Com o Benfica confortável na frente do campeonato, Roger Schmidt decidiu dar descanso extra ao grupo de trabalho que lidera.

Depois de ter enfrentado no passado sábado o Vitória de Guimarães (5-1), o plantel encarnado tem agora regresso ao Benfica Campus, no Seixal, agendado apenas para dia 25, no próximo sábado.