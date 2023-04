"Benfica? Tenho o meu lugar marcado no Marquês de Pombal"

INQUÉRITO - Benfiquistas ouvidos por O JOGO veem desaire com o FC Porto como motivo para uma "quebra mental e física" na equipa.

1 - Encontra explicação para o mau momento da equipa?

2 - Mantém a confiança no título, apesar da menor vantagem?

João Carvalho, ex-presidente do Conselho Fiscal do Benfica

"Tenho o meu lugar marcado no Marquês"

1 - Há dois tipos de quebra: anímica e física, uma liga-se à outra. O momento da quebra foi a derrota com o FC Porto. Até aí a equipa estava bem animicamente. Mas em Chaves, nem o VAR nem o árbitro estiveram bem. É muito estranho, até tendo em conta as pressões indiretas e sibilinas do FC Porto. Foi um jogo em que o Benfica poderia ganhar três pontos, mas não houve arbitragem honesta.



2 - Tínhamos dez pontos de vantagem e agora temos quatro. Fico preocupado, mas os jogadores e treinadores têm de pensar que somos nós que estamos à frente. Era muito pior se estivéssemos quatro pontos atrás. Acredito no título. Tenho o meu lugar marcado no Marquês de Pombal.