Benfica tem vários avançados referenciados, mas só avança se Gonçalo Ramos sair

Getafe apontou Enes Unal ao Benfica, mas lesão anulou processo. Porém, na Luz as contas são outras; Responsáveis encarnados têm vários dianteiros referenciados, com todas as condições necessárias recolhidas. Ainda assim, é certo que uma negociação só avançará se o camisola 88 deixar o plantel.

O reforço do meio-campo era uma prioridade que, entretanto, foi colmatada com a contratação de Kokçu ao Feyenoord. Falta a segunda necessidade urgente identificada e que passa pela reposição da saída a custo zero de Grimaldo para o Bayer Leverkusen, estando a SAD em campo a tentar contratar um lateral-esquerdo. Quer isto dizer que a vinda de um ponta-de-lança não é, nesta fase, uma missão que esteja em curso porque Gonçalo Ramos, embora muito cobiçado, continua a figurar no plantel.

De facto, e segundo O JOGO apurou, os responsáveis encarnados têm vários nomes em carteira, com todos os pormenores recolhidos para que possa ser lançada uma negociação rápida por um ponta-de-lança, mas isso só acontecerá se à Luz chegar uma proposta muito tentadora pelo rei dos golos do plantel encarnado na última temporada. O Manchester United e o PSG têm sido apontados como os principais interessados no internacional português, mas nenhuma oferta avultada foi apresentada pelo camisola 88, que tem 120 milhões de euros inscritos no seu contrato como cláusula de rescisão.

Um dos nomes que esteve em cima da mesa benfiquista foi Enes Unal, dianteiro turco de 26 anos que apontou 15 golos pelo Getafe. Porém, uma lesão grave no último jogo da época afastou o cenário de vir a ser contratado pelo Benfica. Ainda ontem, o presidente do emblema espanhol deu a entender que tudo estaria alinhavado com as águias. "Ele tinha acordo com dois clubes. O Benfica foi o que fez a maior oferta por ele. O jogador estava esperançoso", afirmou Angél Torres, citado pelo jornal Marca, que acrescentava tratar-se de um negócio a rondar os 22 milhões de euros.

A O JOGO, porém, corrigiu o sentido das suas palavras. "Não recebemos nenhuma proposta, sabíamos que o Benfica estava interessado porque questionaram o seu empresário e por terem assistido a vários jogos da nossa equipa", explicou Angél Gomes, que vai agora tentar renovar contrato com o jogador, cujo tempo de paragem poderá superar os seis meses.

Além de Enes Unal, na lista de jogadores referenciados pelas águias para reforço do ataque estão também o mexicano Giménez (22 anos), do Feyenoord - como o médio Kokçu -, que fechou a época com 23 golos em 45 jogos e ainda Taty Castellanos (24 anos), que apontou 14 golos em 37 partidas pelo Girona, onde atuou por empréstimo do New York City.