"Benfica tem um problema emocional a jogar com o FC Porto"

Pacheco nasceu em Portimão e fez carreira de águia ao peito, mas está à espera da festa encarnada num jogo "para ganhar" e porque, avisa, "nunca se deve deixar a decisão de um campeonato para um dérbi". Antigo extremo realça a importância de Roger Schmidt numa caminhada que vê no trilho do título nacional, sobretudo depois do Benfica ter recuperado do "problema emocional" chamado FC Porto.

Trocou o Portimonense pelo Benfica em 1987, viveu seis épocas na Luz antes de rumar ao Sporting. Pacheco, de 56 anos, assume-se benfiquista, amigo de Rui Costa, e acredita na conquista do título. Em Portimão, as águias têm "a obrigação de ganhar", assim como na derradeira jornada, na Luz, o Santa Clara, para não dependerem do embate imprevisível com o Sporting.

Como é que um natural de Portimão, que fez carreira no Benfica, antevê o jogo de amanhã?

-Quero sempre que as duas ganhem, mas não será essa a minha expectativa desta vez. O Portimonense já tem o seu objetivo cumprido e o mesmo não acontece com o Benfica. Esperar que o Benfica ganhe o jogo e o jogar bem já será relativo. Já não é época para isso, só para ganhar.