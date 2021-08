Benfica tem saldo negativo frente a Bayern Munique e Barcelona

Alemães e espanhóis vão ser adversários das águias na próxima fase de grupos da Liga dos Campeões

O Benfica detém um saldo negativo frente a Bayern Munique e Barcelona, dois dos rivais no Grupo E da Liga dos Campeões de futebol, apesar de até já ter arrebatado um título europeu frente aos catalães.

Os "encarnados" conquistaram a Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1960/61, a primeira das duas consecutivas, frente ao FC Barcelona, com um triunfo por 3-2, em Berna, com golos de José Águas, Ramallets, na própria baliza, e Mário Coluna.

Mais de 30 anos depois, o Benfica voltou a encontrar o colosso catalão, cinco vezes campeão da Europa, na fase de grupos da principal competição continental de clubes de 1991/92, num grupo que também contava com o Dínamo Kiev.

Na caminhada do Barcelona para o seu primeiro cetro, estes dois embates saldaram-se por uma igualdade a zero em Lisboa e uma derrota por 2-1 em Camp Nou.

Depois, os dois clubes cruzaram-se nos quartos de final da edição de 2005/06 da Liga dos Campeões, em mais uma edição conquistada pela formação "blaugrana", com novo "nulo" na capital portuguesa e derrota por 2-0 em Barcelona.

Já sob o comando de Jorge Jesus, o Benfica defrontou os "culés" na "Champions" de 2012/13, perdendo por 2-0 na Luz e empatando 0-0 no recinto catalão.

Mais pesado é o historial frente ao Bayern Munique, com quem o Benfica, em 10 jogos, não conseguiu melhor do que três empates, todos em casa (0-0, em 1975/76 e 1981/82, e 2-2, em 2015/16).

O "gigante" alemão, que ergueu o cetro continental em 1973/74, 1974/75, 1975/76, 2000/01, 2012/13 e 2019/20, venceu nos cinco encontros disputados em Munique, quatro dos quais folgadamente (5-1, em 1975/76 e 2018/19, 4-1, em 1981/82 e 1995/96) e somou ainda dois triunfos em Lisboa (0-2, em 2018/19, e 1-3, em 1995/96).

Distinto é o histórico frente aos ucranianos do Dínamo Kiev, com quem o Benfica somou três vitórias e uma derrota.

Os "encarnados", então de Rui Vitória, defrontaram a formação da capital ucraniana na fase de grupos da "Champions" de 2016/17, vencendo em Kiev, por 2-0, com golos de Salvio e Cervi, e em Lisboa, por 1-0, com um tento de Salvio, de grande penalidade.

Antes, na mesma fase da competição, mas de 1991/92, o Benfica, comandado pelo sueco Sven-Göran Eriksson, perdeu no terreno do Dínamo por 1-0, graças a um golo do russo Oleg Salenko, mas redimiu-se em casa, com uma goleada por 5-0, com remates certeiros de César Brito e Yuran, dois cada, e um de Isaías.

A fase de grupos da edição 2021/22 da Liga dos Campeões vai ser disputada entre 14 e 15 de setembro e 07 e 08 de dezembro.

A final da "Champions" está marcada para 28 de maio, Estádio Krestovsky, em São Petersburgo, Rússia.