Benfica com patrocinador na manga da camisola em estreia já no sábado

Clube da Luz e a Betano assinaram uma parceria válida por três anos.

O Benfica e a casa de apostas Betano anunciaram esta sexta-feira uma parceria, com a validade de três anos. O acordo entre as partes permite ao clube da Luz ter, pela primeira vez, um patrocinador na manga da camisola, com estreia marcada para sábado, dia em que as águias recebem o Arouca para a segunda jornada da Liga Bwin.

"Para além desta exposição no equipamento, o compromisso entre as duas entidades envolve ainda um conjunto de funcionalidades e ativações nos diversos canais do Benfica, sobretudo digitais", salienta o Benfica no site oficial.

"Trata-se de uma parceria com dimensão para o clube, de uma marca bem implementada no desporto e no entretenimento. A Betano distingue-se pela inovação, em especial na área do digital, algo com o qual nos identificamos. A presença da Betano nas mangas das camisolas oficiais do Benfica dará ainda maior exposição e visibilidade ao nosso novo Official Betting Sponsor", afirmou Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica.

George Daskalakis, CEO da Kaizen Gaming, comentou: "Temos o prazer de anunciar a parceria com o Benfica. Trata-se de uma organização incrível com uma história rica e estamos orgulhosos de nos tornarmos Official Betting Sponsor do clube. Através da Betano, os adeptos do Benfica poderão envolver-se com a sua equipa favorita a um novo nível. Estamos entusiasmados por começar a trabalhar com este grande clube, juntamente com quem pretendemos empreender iniciativas sociais comuns, como fazemos com todas as equipas com quem estabelecemos parcerias. Este patrocínio destaca claramente o nosso forte compromisso com o mercado português, um envolvimento que estamos determinados a continuar a demonstrar através do nosso apoio sustentado ao desporto e à sociedade portuguesa."