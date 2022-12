Benfica tem novo guarda-redes na mira para 2023/24

Dada a saída em marcha de Helton Leite, SAD ainda irá decidir, com Roger Schmidt, se a planificação da próxima época terá de ser antecipada. Confiar o segundo posto a Samuel Soares é uma das opções em cima da mesa, mas receio de uma lesão do habitual titular alimenta a incursão no mercado para preencher uma posição prevista para mais tarde.

O reforço da baliza está sublinhado na lista de tarefas de recomposição do plantel do Benfica, mas apenas para a próxima temporada, algo que pode agora ter de ser repensado dada a perspetiva de saída do habitual suplente, Helton Leite, numa decisão que ainda será alvo de análise entre o presidente Rui Costa, o diretor desportivo Rui Pedro Braz e o treinador Roger Schmidt.

Vlachodimos, que até está a discutir a renovação do seu contrato, continua a ser o dono da posição, mas deverá perder aquele que tem sido a sua sombra, deixando assim em aberto uma vaga que poderá conhecer duas vias para ser preenchida. Por um lado, e estando prevista a contratação de um novo guarda-redes para a próxima época, a aposta no jovem Samuel Soares, titular da equipa B que já se estreou também pelos sub-21 nacionais, é uma das soluções equacionadas pelos responsáveis da Luz.

No entanto, e porque Samuel Soares tem apenas 20 anos - soma 90 minutos em dois particulares do Benfica -, as altas expectativas da SAD em relação à época em curso podem dar força a outra corrente que aponta para a contratação, em antecipação, de outro guarda-redes que possa ser já concorrente direto de Vlachodimos. Desta forma, qualquer contratempo, nomeadamente físico, que possa ocorrer ao internacional grego seria compensado de imediato com um guardião já com maior experiência no seu currículo. A corrida pelo título nacional e a discussão da Liga dos Campeões dá peso a esta segunda via.

Helton Leite acumula pretendentes

Helton Leite deverá mudar de ares em janeiro e vários são os clubes que têm já em vista a sua contratação. Depois do Vasco da Gama, foi o Bahia a posicionar-se no sentido de ter garantir os serviços do guarda-redes de 32 anos, contando o emblema baiano treinado pelo ex-Benfica Renato Paiva com a ajuda do Grupo City (donos do Manchester City) para a reformulação do plantel. Porém, e segundo apurámos, há também já um clube europeu na pista do guardião, que dá preferência à permanência na Europa.